Tavuklu siron nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz siron tarifi...

Silor, sırın ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan ziron tarifini sizler için verdik. Parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Lezzetli mi lezzetli siron tarifini sizler için hazırladık. Siron için gereken hamurdan, sosuna kadar en ince ayrıntısını sizlerle paylaştığımız bu leziz tarif şimdiden afiyet olsun. Yedikten sonra bir kez daha isteyeceksiniz!

Malzemeler; 2 adet tavuk but, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, Yeterince sıcak su, Hamuru için; 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, Yeterince su,

Sosu için; 2 yemek kaşığı tereyağ, 1 su bardağı ceviz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber,