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Adana'da şaşıran görüntü! Taksi 2 kişinin üstüne düştü: Her anlattığı yalan çıktı

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da dün bir taksinin kaldırıma çarptıktan sonra iki kişinin üzerine düşüp nehre yuvarlanması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis’ten yolcu getiren İbrahim Kaya 79 T 0126 plakalı taksisiyle Şehit Duran Mahallesi'ndeki akrabalarına uğradı. Kaya, buradan dönüşte virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 01 ACV 610 plakalı motosiklete çarpıp sonra Seyhan Nehri'ne uçtu. Hafif yaralanan Kaya, nehirden kendi imkanıyla çıkarken, motosikletin yanında bulunan Hüseyin Itır ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Taksi şoförü Kaya ise hastaneye gitmek istemedi. Kaya olay yerinde kalıp nehre gömülen taksisine bakıp, “Ben motosiklete çarpmamak için taksimi feda ettim. Motosiklet kendi yolundan gitmiyordu. Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Yazık günah diye kendimi nehre attım” dedi. Ayrıca Kaya, garip hareketler yapmasına ve ayakta güçlükle durabilmesine rağmen alkollü olup olmadığının sorulması üzerine “Kesinlikle hayır” diye yanıt verdi.


Her anlattığı yalan çıktı
Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden birinde taksinin çok hızlı bir şekilde gelip virajı fark etmeyerek kaldırıma çarptıktan sonra uçtuğu, nehir kenarında bulunan iki kişinin ve motosikletin üzerine düştüğü görüldü. Taksi daha sonra nehre yuvarlanıyor.


“Bu haber hangi kanalda çıkar”
Yaralıların ilk yardımına ise çevredeki vatandaşların geldiği görüldü. Bu görüntüler ortaya çıkınca taksi şoförü gözaltına alındı. Sürücünün 171 promil alkollü olduğu da ortaya çıktı. Taksici şoförü dün olay yerinde gülerek, “bu haber hangi kanalda çıkar” diye sormuştu. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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