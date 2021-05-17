Antalya'da kimse neden yaptığını anlamadı! Tekrar tekrar fırlattı

ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişinin park halindeki otomobilin ön camını parke taşıyla kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı parke taşını park halindeki bir otomobilin ön camına atmaya başladı. Bir elinde top bulunan kişi, kırılan camların arasına sıkışan taşı alıp, tekrar otomobile fırlattı. O sırada çevredeki bir kişide koşarak aracın yanına gelip, kişinin attığı taş parçasını yerden alması da cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, kişinin böyle bir şey neden yaptığını anlayamadı.