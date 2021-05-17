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POLİTİKA

Memleket Partisi'nin logosu tanıtıldı

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi resmen partileşti. İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle Memleket Partisi kuruldu.

Memleket Partisi sözcüsü Gaye Usluer parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partinin merak edilen sloganı ve logosu da kamuoyu ile paylaşıldı. 

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde oldu. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunuyor. 

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