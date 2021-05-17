Dimes meyve suyundan çıkan şey! Bakan eşi Pervin Ersoy paylaştı

Pervin Ersoy çocuğu için aldığı Dimes meyve suyunun içinden 'yaratık' diye nitelediği yabancı bir madde çıktı. Pervin Ersoy, Dimes'in sahibi Ozan Diler'in açıklamasına da tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kişisel Instagram hesabında Dimes marka meyve suyunun kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü paylaştı. Bir bardak elma suyu verdiği oğlunun "İğrenç bu anne" diyerek tükürdüğünü belirten Ersoy, "Anlayamadık. Hemen içini boşalttım. Kestim kutuyu bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor. İçinden iğrenç bir şey çıktı. Ne olduğunu çözemedik. Kullanım tarihi geçmemiş üstelik. Gözlerime inanamıyorum" dedi.

Pervin Ersoy'un yaptığı paylaşımlardan sonra Dimes Meyve Suları'nın sahibi Ozan Diren, şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırdı. Bunun üzerine Ersoy, "Kutuyu alıp içindekileri incelemek için laboratuvara götürdüler. Çıkacak tüm analiz raporlarını sizlerle paylaşacağım Bakalım neymiş o yaratık" dedi.