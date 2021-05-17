Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Suriye’de ABD ordusu araçlarını taşladı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK destekçileri, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarını protesto etmek ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Örgüt yandaşlarının eylemine yer veren PKK’nın Almanya'dan propaganda amaçlı yayın yapan bir internet sitesinde ABD ordusu konvoyunun geçiş anlarında yaşananların videosu yayımlandı. Videoda örgüt yandaşlarının ABD ordusuna ait zırhlı araçları taşladığı görüldü.

Terör örgütünün internet sitesi, tepkinin gerekçesinin Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü askeri harekatlara ABD’nin sessiz kalması olduğunu iddia etti.

Terör örgütü destekçileri, daha önce de Türkiye’nin askeri harekatları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye’ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.