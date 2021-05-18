Böyle kaza görülmedi! Yolda giderken bir anda takla attı

UKRAYNA’da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.