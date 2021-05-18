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Adana'da kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 2.5 aydır kayıp olan adamın eşi ve çocukları, onu kaçırıp öldürdüğünü öne sürdükleri ailenin evini basıp kazma, kürek ve sopalarla zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Musa Çiftçi 6 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Çiftçi’nin çocukları ve eşi bu nedenle polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 2.5 ay geçmesine rağmen Çiftçi bulunamadı. Bugün de Musa Çiftçi’nin komşuları E. ailesinin kadınları tarafından evlenme vaadiyle kaçırılıp 30 bin lira parası alındıktan sonra öldürüldüğünü öne sürdü. Bu iddiayı duyan aile E. ailesinin evini bastı.

Musa Çiftçi’nin kızları ve eşi bastıkları evin camlarını taş, kürek, kazma ve sopalarla kırıp aileye zarar vermek istedi. Bunun üzerine E. ailesinin bireyleri kapıyı kapatıp polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis E. ailesini kurtarıp mahalleden uzaklaştırdı. Çiftçi ailesinin eve zarar vermesi ise saniye saniye görüntülendi.

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