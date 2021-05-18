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Mehmet Ali Erbil Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalanlara isyan etti

Günlerdir devam eden İsrail'in Filistin'e yaptığı şiddete sessiz kalmayan Mehmet Ali Erbil, bu sefer ünlü isimlere tepki gösterdi. "Söylemezsem Olmaz" programına telefonla bağlanan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı" dedi.

İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm giderek artarken, sanat camiasından İsrail'e karşı tepkiler devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsen Olmaz programına telefonla bağlanarak Filistin'e yapılan hain saldırıyı kınadı. Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere de gönderme yaptı.

Canlı yayında konuşan Erbil "Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin'de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele" ifadeleri kullanarak bunun insanlık sorunu olduğunu belirtti.

İsrail'in zulmüne karşı paylaşım yapmayan ünlüler hakkında da konuşan Erbil; "Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin'e gitti üç kişiyle" dedi.

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