PKK'nın üst düzey teröristi 'Sofi Nurettin'in mağarada vurulma anına ait görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde mağara tek atışla yerle bir ediliyor.

Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı

Terör örgütüne 1990'da katılan Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007'ye kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007'den sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009'da, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticiliklerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti.

HPG sorumluluğu görevini 2013'te Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi.

Suriye genel sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Halef El Muhammed, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yönetti.

HDP'lilerle çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı

Halef El Muhammed'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Fotoğrafta ayrıca Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi terör örgütünün "sözde" üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu görülüyor.

Yerel muhataplar da doğruladı

Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.

MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından ayrıca, teröristin, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altı çizilerek, öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.