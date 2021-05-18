Kabak dolması nasıl yapılır yaz aylarının enfes lezzeti!

Bu akşam yemeğine mis gibi bir kabak dolması yapamaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Yazın habercisi kabak ile parmakları yedirtecek etli kabak dolması hazırlamaya ne dersini? Hafif ve çok lezzetli olmasıyla tercih edilen kabak dolmasını dilerseniz etsiz de pişirebilirsiniz. Eğer ana yemek olarak sunmak istiyorsanız içerisine kıyma veya et koymanızı tavsiye ederiz. Peki, etli kabak dolması nasıl yapılır? İşte parmakları yedirtecek etli kabak dolması tarifi...

Malzemeler;

1.5 kilo süt kabak, 250 gram kıyma, Kıyma İçi için; 1 soğan, 1 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam maydonoz, 1 tutam dere otu, 1 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım kaşığı kimyon, yarım kaşığı nane, yeterince tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı.