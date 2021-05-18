BIST 1.460
DOLAR 8,35
EURO 10,20
ALTIN 501,03
İNTERNETHABER TV

Kabak dolması nasıl yapılır yaz aylarının enfes lezzeti!

Bu akşam yemeğine mis gibi bir kabak dolması yapamaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Yazın habercisi kabak ile parmakları yedirtecek etli kabak dolması hazırlamaya ne dersini? Hafif ve çok lezzetli olmasıyla tercih edilen kabak dolmasını dilerseniz etsiz de pişirebilirsiniz. Eğer ana yemek olarak sunmak istiyorsanız içerisine kıyma veya et koymanızı tavsiye ederiz. Peki, etli kabak dolması nasıl yapılır? İşte parmakları yedirtecek etli kabak dolması tarifi...

Malzemeler;

1.5 kilo süt kabak, 250 gram kıyma, Kıyma İçi için; 1 soğan, 1 adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam maydonoz, 1 tutam dere otu, 1 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım kaşığı kimyon, yarım kaşığı nane, yeterince tuz, 1 çay bardağı zeytinyağı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tezgahtarı tokatladı kulağı hasar aldı! 2 ülke arasında kriz çıktı
Beyoğlu böyle kız kaçırma kavgası görmedi! Meydan muharebesi gibi anlar kamerada
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo DiCaprio'yu babası zannedince bakın neler oldu
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı, korona yasakları hakkında soruşturma başlattı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) su borusu patladı
Böyle kaza görülmedi! Yolda giderken bir anda takla attı
Mehmet Ali Erbil Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalanlara isyan etti
Adana'da kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Bilim Kurulu üyesi Okyay'dan çok konuşulacak sözler! Bu açılmayla ilgili bir görüş bildiremedik
Kafa atınca ortalık karıştı! İstanbul'da tekmeler ve sopalar havada uçuştu
Yorumlar