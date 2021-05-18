Tezgahtarı tokatladı kulağı hasar aldı! 2 ülke arasında kriz çıktı

Belçika'nın Güney Kore büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi bir mağazada tezgahtarla kavga ederken tokat atınca ortalık karıştı.

Belçika’nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier’in eşi Xiang Xueqiu’nun başkent Seul’deki bir mağazada tezgahtarla kavga etmesi ve kavga sırasında tezgahtara tokat atması iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu.



Leschouhier, eşinin çok pişman olduğunu söyleyerek özür dilerken, “Mağazada kızması konusunda haklıydı fakat fiziksel şiddete başvurması kabul edilemez. Fırsat bulunca bizzat tezgahtardan özür dileyecek. Eşim şu an polisle iş birliği yapıyor” dedi. Fakat büyükelçinin bu açıklamalarının ardından yerel basın, Xiang Xueqiu’nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını yazdı.



"Kulağında hasar oluştu"

Yerel basına konuşan mağaza çalışanı, “Kızgın olmasını anlayabiliriz fakat bu, onun saldırgan davranışını haklı çıkarmaz. Kadının, tokat attığı çalışanımızın kulağında hasar oluştu ve psikolojisi bozuldu. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz fakat bu olay hizmet sektöründe çalışan diğer insanların başına da gelebilir” dedi.