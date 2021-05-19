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Mansur Yavaş, 'BLD 4.0' videosunu paylaştı: 'Ankara'yı birlikte yönetmek ister misiniz?'

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'BLD 4.0' videosunu takipçileriyle paylaştı. Videoda "Artık dijital katılımcılık ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız şehrin projelerini belirleyeceksiniz. Başkent sizin, karar sizin" dendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tanıtımı merak uyandıran 'BLD 4.0' videosunun tamamını paylaştı. Netflix’in tasarımı örnek alarak hazırlanan videonun başında yerel seçimler dönemine ait bazı ses kayıtları duyuluyor. Daha sonra şehirde yaşayanlara çeşitli sorular yöneltiliyor.

 "Ankara'yı birlikte yönetmek ister misiniz?" diye sorulan videoda, şöyle deniyor: "Ankara'nın bu eşsiz ve güzel hikayesini oluşturan sizlersiniz. Artık dijital katılımcılık ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız şehrin projelerini belirleyeceksiniz. Başkent sizin, karar sizin. Dijital Belediyecilik 4.0’a hoş geldiniz."

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