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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle söyleşisinde telefon açıp talimat verdi

Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gencin Diyarbakır için bir tanıtım talep etmesi üzerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gençler için Diyarbakır gezisi talimatı verdi.

Söyleşide bir gencin "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz." demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu yönelten gence yaşını sordu.

Gencin "20 yaşındayım" yanıtına Erdoğan, "Şimdi doğduğu zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır hiç mi hiç mukayese edilmez. 20 yıl önce Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi, harabe, altyapı yok, üstyapı yok, tamamen berbat ve biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik." şeklinde karşılık verdi.

"Tarihi bildiririz"

Erdoğan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu aradı ve "Diyarbakırlı bir genç bana bir tuzak kurdu ve 'Ben bütün bu arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum.' dedi. Ben de 'davet senden ağırlamak bizden dedim.' Rehberliği sen yapacaksın, nerede ağırlayacaksak, hangi otelde, bunların planını yap. Sana onların durumunu bildireceğiz, tarihi bildiririz. Nereleri gezdirmek isabetli olur, planını yap, ona göre de inşallah tüm gençlerimizi Diyarbakır'a götürelim." şeklinde talimat verdi.

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