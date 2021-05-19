Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in evinde polis tarafından yapılan aramalarda Peker'in eşi ve kızlarına yönelik sert müdahale iddialarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, operasyon anlarının videosunu paylaşarak, "Kimsenin karısına bir şey yapılmadı. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Bu kurguyu ilmek ilmek boğazlarından getireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında çeşitli iddialara yanıt verdi. Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinde polis tarafından yapılan aramada polisin sert müdahalede bulunduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, polislerin evlerinde gerçekleştirdiği arama sırasında sert müdahalelere maruz kaldıklarını belirterek, "Dün sabah 5 sularında eşime karşı iddia edilen bazı suçlamalarla ilgili polisler evimize geldi. Evde bir kadın ve üç ufak çocuk olarak yaşadığımız bilindiği halde kapımızı kırarak içeri girmek istediler" iddiasında bulunmuştu.

Katıldığı canlı yayında Türk polisinin ne yapacağını iyi bildiğini ve kimsenin eşine yönelik bir saygısızlık yapılmadığını söyleyen Bakan Soylu, Peker'in evine polis tarafından gerçekleştirilen operasyonun videosunu paylaştı.

Soylu, "Ben kendimden sorumluyum. Ama yargı ve savcı bunu nereye götürecekse götürsün. Ben anlatacağım, bildiklerim var, burada söylemiyorum. Bunun hesabı sorulacak. Öyle kalamaz. Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu satıcısı değiliz. Kimsenin karısına bir şey yapılmadı. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Bu kurguyu ilmek ilmek boğazlarından getireceğiz" dedi.