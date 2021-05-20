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DÜNYA

Freni boşalan kamyon 8 aracı ezdi! İşte feci kaza anı

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da freni boşalan seyir halindeki kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı ezmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Sverdlovsk bölgesinin Pervouralsk şehrinde freni boşalan kamyon trafikte dehşet saçtı. Araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan düşük hızla gelen kamyon, önündeki bir araca çarptıktan sonra duramayıp ilerlemeye devam etti.

Freni boşaldığı öğrenilen kamyon, araçların arasına daldı. Bu sırada sağ şeritte en önde bekleyen bir otomobil sürücüsü ise ezilmemek için kırmızı ışığa rağmen gaza basarak olay yerinden uzaklaştı.


5 kişi yaralandı
Kamyon 8 aracı ezip geçerken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ön verilere göre kazanın kamyonun freninin boşalması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

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