ABD'li Senatör Sanders'tan kongrede tokat gibi Filistin sorusu

İsrail ile Filistin'e acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı ABD Senatosuna sunan Demokrat Senatör Bernie Sanders, sunuş konuşmasında Senato'ya, "12 masum İsraillinin hayatını kaybetmesi gerçekten bir trajedidir. Peki ya 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesi trajedi değil mi?" sorusunu sordu.

Senato'daki Demokratların önemli isimlerinden Sanders, İsrail ile Filistin'e Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarısını Senato Genel Kurulu'na sunarken Joe Biden yönetimine ve Cumhuriyetçilere seslendi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çeken Sanders, hem Hamas'ın hem de İsrail ordusunun sivillerin hayatını tehlikeye attığını düşündüğünü ifade etti.

Sanders, Cumhuriyetçilerin tasarısını hazırlayan Senatör Rick Scott'a ve Senato'ya hitaben, "Senatör Scott 64'ü çocuk, 38'i kadın 227 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin bir trajedi olduğuna inanmıyor. Ben ise hem İsraillilerin hayatlarını kaybetmesine hem de Filistinlilerin yaşamlarını yitirmesine yas tutmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun son saldırılardan önce de kötü olduğunu anlatan Sanders, İsrail'in saldırılarıyla durumun daha da kötüleştiğini ve acil ateşkesin kaçınılmaz olduğunu söyledi.