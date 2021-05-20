BIST 1.451
DOLAR 8,36
EURO 10,21
ALTIN 502,99
FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden aday

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 12-13 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında yeniden adaylığını duyurdu.

Koç açıklamasında, "Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim. 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. Beni bilen biler, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı herkes biliyor." diye konuştu.

Fenerbahçe'de seçimli genel kurul toplantısının ilki 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisi 12-13 Haziran'da yapılacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mersin'de izleyenleri kahkahaya boğan covid-19 sohbeti: Canlı canlı fare yediler
Oğuz Yılmaz'ın söylediği son şarkı ortaya çıktı!
ABD'li Senatör Sanders'tan kongrede tokat gibi Filistin sorusu
Kocaeli'de pes! Damar yolu açan hemşireye 'oğlumun canını acıttın' yumruğu
Playback yaparken Murat Boz rezil oldu! Ses bir anda kesilince...
Çilekli trileçe nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle söyleşisinde telefon açıp talimat verdi
Sedat Peker'in evinin arandığı operasyonun görüntüleri yayınlandı
Süleyman Soylu: 2 uyuşturucu baronunu yakaladık
Süleyman Soylu: Kandil ve uzantıları bakanlıklarda da adamları olsun istiyor
Yorumlar