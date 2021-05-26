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Kim bu İYİ Partili milletvekili! Doğu Perinçek Abdullah Çatlı'yla ilgili yakası açılmadık ifşalar yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "İbrahim Şahin parti binasına geldi bir kağıt aldı ve bana suikast düzenleyenin adını yazdı" dedi. Doğu Perinçek bu kişinin İYİ Parti'den milletvekili olduğunu iddia etti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da konuk olduğu Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Perinçek, Susurluk'ta Abdullah Çatlı'nın kaza sonucu ölmediğini, suikasta uğradığını öne sürerek şunları söyledi:

- "Otomobil olayının (Susurluk olayı) suikast olduğu kesin. Yok edilmesi gereken kişiler vardı. Mesela bir tanesi Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı, öldürülmeden bir kaç ay önce, 'Ben de Doğu Perinçek'e gidip ona sığınacağım.' diyor. Bunu daha önce açıkladım. Abdullah Çatlı, bunu en yakınlarına söylüyor. Biz de en yakınlarından öğrendik. Diyor ki 'Beni öldürecekler. Beni kurtaracak tek kişi insan var Doğu Perinçek. Çünkü o Perinçek Gladyo ile Kontrgerilla ile mücadele ediyor ve beni Kontrgerilla yok edecek. Beni kullandılar, orada o işi burada o işi yaptırdılar' diyor fakat bize sıra gelmeden onu arabanın içinde imha ettiler." 

İYİ Partili miltetvekili için suikast iddiası

Perinçek, kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ve bu kişinin bir İyi Parti milletvekili olduğunu iddia etti şunları söyledi:

-"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. 

Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."
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