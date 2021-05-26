Sedat Peker'in iddiaları sonrası servis haberler yayında! Hilal Kaplan yazdı

Suç örgütü Sedat Peker'in iddialarıyla birlikte "AK Parti'de kriz" ve "cumhur ittifakında çatlak" haberleri koro halinde medyaya servis edildi. Sabah yazarı Hilal Kaplan, asıl hedefin cumhur ittifakını parçalamak olduğunu yazdı.

Abone ol

AK Partililerin suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu hakkındaki iddialarını doğru kabul ettiği yönündeki BBC Türkçe'nin haberi, ortalığı karıştırdı.

Cumhur ittifakında çatlak olduğu ve Soylu'ya AK Parti'den destek olmadığı yönündeki haberler medyada yer buldu. Bir kısım medya, yabancı basın ve muhalefet partileri, Peker'in videoları üzerinden hükümeti hedefe koymasını Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Pelikanlar, devekuşları ve akbabalar" başlıklı köşe yazısında böyle değerlendirdi:

Erdoğan ve Bahçeli'nin mesajları

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hâlâ çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz, daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz."

MHP Lideri Bahçeli: "Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgâh ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir. CHP bunun üstlenicisi olmuştur."

"Çatlak ve ayrışma varmış gibi dedikodular yayarak mevzi kazanmaya çalışıyorlar"

Bu iki alıntıyla yazıma başlamak istedim. Zira yurt dışından servis videolarla Soylu'yu sindiremeyen akbabalar, şimdi de sanki Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlak veya ayrışma varmış gibi dedikodular yayarak mevzi kazanmaya çalışıyorlar. Daha önce "Pelikancılar, Soylu'ya karşı" haberlerini yaptırarak AK Parti içinde ikilik çıkarmaya çalışan çevreler, baktılar ki bu iftiraları tutmadı; hedef büyütüp gözlerine Cumhur İttifakı'nı kestirdiler.

BBC Türkçe'nin ismini veremediği "AKP'li kaynaklara" dayandırdığı ve Soylu hakkındaki iddiaların doğru olduğunu söyledikleri iddiasını içeren haber de buna örnek. Haberde geçen, "AKP içerisinde 2023 hedefi için Cumhur İttifakı'nın artık gerçekçi gözükmediği de iddialar arasında" ifadesi de aslında esas amaca işaret ediyor.

Bahçeli'nin şu sözleri de 17-25 Aralık'ta olduğu gibi kafasını kuma gömen devekuşu misali meslektaşlarıma gelsin: "Bu meselede tarafsız kalmak, tribünde oturup üç maymunu oynamak, bu alçaklara destek vermektir."