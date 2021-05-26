KKTC Başbakanı Ersan Saner: Rum kesimiyle kapıların açılmasına hazırız

KKTC Başbakanı Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin kararlarına işaret etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararlara ilişkin konuştu.

Rum kesimiyle geçiş kapılarının açılması konusunu ele aldıklarını ve buna imkan tanıyan kararlar aldıklarını belirten Saner, KKTC hükümetinin çalışmalarını tamamladığını ve hazır olduğunu kaydetti.

"KAPILAR EĞER AÇIKLACAKSA..."

Saner, "14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak, günübirlik geçişlerin ya da 5 günden daha fazla kalma arzusunda olan farklı ülke vatandaşların Kıbrıs Rum kesiminden ülkemize gelebilmesi için bizler gerekli kararları üretmiş bulunmaktayız. Bakanlar Kurulu olarak bu kararları üretmiş olsak bile Cumhurbaşkanlığında bulunan İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin de bu kararları üretmesi gerekiyor. İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin alacağı ortak kararlar neticesinde kapılar eğer açılacaksa biz yarından itibaren hükümet olarak hazırız." diye konuştu.

"Net bir şekilde söylemek istiyorum''

Başbakan Saner, "Her ne kadar İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin alacağı kararlara saygı duysak da hükümet olarak bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de daha ileri bir adım atarak bu kararları uygulayabileceğimizi çok net bir şekilde söylemek istiyorum." dedi.

Geçişine izin verilmeyecek yolcular

Dünyadaki ülkelerin, hastalığın seyrine göre kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil olmak üzere 4 değişik kategoriye ayrılmış olduklarına işaret eden Saner, bu kategoriler çerçevesinde 14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak, Rum kesiminden KKTC'ye geçişlere olanak tanınacağını açıkladı.

Başbakan Saner, şu ifadeleri kullandı:

"14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak yeşil olarak ilan edilen ülkelerden gelen vatandaşlar, Rum kesimindeki sınır kapılarını kullanarak, herhangi bir şey istenmeden yani bir kısıtlama olmadan geçiş yapabileceklerdir. Mesela İsrail bunlardan bir tanesidir. Rum kesiminden gelecek bir İsrail vatandaşı, hiçbir şey ibraz etmeden geçiş yapabilecektir. İkinci evre dediğimiz olayda ise sarı ve turuncu renkli ülkelerden gelecek olan dünya vatandaşları ve Rum kesimi vatandaşlarından, son 24 saatte yapılmış negatif PCR ya da antijen istenecek. Eğer söz konusu bu kişiler ülkemizde 5 geceden uzun kalacaksa son 72/96 saat içinde PCR ve antijen testinin tekrarı istenerek ülkemizde kalmalarına imkan tanınacak. 3'üncü evre olan kırmızı renk kodlu ülkeden gelecek olan kişilerin, ziyaret için geçişine izin verilemeyecektir."