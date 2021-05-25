Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker serbest kaldı! Kutlu Adalı cinayeti soruldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem yapılan, örgüt liderinin kardeşi Atilla Peker´in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine polis ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep etti. Alınan izin doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu otomobil, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bilgisi alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Atilla Peker ve Yunus Olcay, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada, Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, ağabeyi Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu belirtildi.

Kutlu Adalı ile ilgili soruşturma

Atilla Peker hakkında Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı Fethiye Savcılığı'nın başlattığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Habertürk'te katıldığı programda Atilla Peker'in 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetinden soruşturma açılması için talimat verdiğini söylemişti.

Peker ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kardeşim Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" ifadelerini kullandı.