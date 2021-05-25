Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ölçüsüz Sedat Peker tepkisi para için satmayacakları hiçbir şey yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden hükümete çok ağır sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli güvenlik sorunu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Para için satmayacakları hiçbir şey yoktur. Türkiye'yi uyuşturucu cennetine çevirdiler." iddiasında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddialarına sığınarak iktidara ve Erdoğan'a çok ağır ithamlarda yöneltti.

Devletin mafyaya teslim edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, uyuşturucu tacirlerinin iktidar sahipleri tarafından el üstünde tutulduğunu ileri sürdü. 128 milyar dolar tartışmasını yeniden gündeme getiren Kılıçdaroğlu, "mafya da çöküyor, siz de çöküyorsunuz. Ne farkınız var mafyadan?" dedi,

İşte AK Parti'nin tepkisini çekecek siyasette yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"Mafyaya teslim olan bir siyasi iktidar. Mafyanın satın aldığı bir siyasi iktidar. Talimatın koşulsuz yerine getiren bir siyasi iktidar. Hukuk devletinden uzaklaşırsanız ne olur? 29 Ağustos 2018, parti meclisi toplantısında şu cümleyi kullanmışım; "Devleti demokratikleştirmezseniz, devlet süratle organize suç örgütü haline dönüşebilir.

"Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar"

16 Ekim 2018 grup toplantısında, "Hukukun üstünlüğü ilkesinin gereğini yerine getirmezseniz, devlet hukuk devleti olmaktan çıkar, organize suç örgütü niteliğine bürünür" geldiğimiz nokta budur. Zamanında söyledik. Ama onlar geleceği görmüyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki, bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız olaylarla karşı karşıyayız. Mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. Cumhur İttifakı'na destek olup, Millet İttifakı'nı eleştiriyorlar. Bildiriyle yapıyorlar. Gizli kapaklı değil. Türkiye böyle bir duruma hiç düştü mü? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Merkez Bankası'nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti. Kim çöktü 128 milyar doların üstüne? Bunların mafyadan ne farkı var? Yasa yok, kanun yok. Uydurma bir protokol. Merkez Bankası satmıyor. Arka kapıdan dolaşıyorsunuz, damada diyorsunuz ki; "ver kardeşim 128 milyar doları" mafya da çöküyor, siz de çöküyorsunuz. Ne farkınız var mafyadan?

"Çöreklenen adamların mafyadan ne farkı var?"

Tank Palet Fabrikası'na çöktüler. Bir kuruş Katar ordusuna peşkeş çektiler. Tank Palet Fabrikası'na, ordunun namusuna ve şerefine çöreklenen adamların mafyadan ne farkı var? Aynı mafya düzeni değil mi? O kadar ileri gittiler ki; 15 Temmuz deyip deyip geziyorlar ortada. 15 Temmuz şehitlerinin, gazilerin paralarına çökeceği kimin aklına gelirdi? Paraların üzerine çöktüler, vermiyorlar. Bunu yapan iktidardaki mafyadır.

Kim bu ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi?

İçişleri Bakanı açıklama yapıyor devletin televizyonunda. "Keklemişler. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan hesap sorsun" diyor. İçişleri Bakanı diyor bunu. İlgim var diyor, her ay 10 bin dolar rüşvet alıyorlar diyor. Araştıralım dedik. Buna da hayır dediler. TBMM Başkanı'na dilekçe verdik. Meclis Başkanın, TBMM'nin itibarını, onurunu koruma görevi vardır. Meclis'te reddedildi, sormak istiyorum sizi de mi biri kekliyor acaba? Bir siyasetçi ayda 10 bin dolar rüşvet alıyorsa, adını ver. Savcı çağırırsa isim verecekmiş. Memlekette savcı mı kaldı kardeşim? Kim bu ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi?

"Her ay en az 100 bin dolar para kazanıyordur"

10 bin dolar rüşveti mafyadan alıyorlar. Eğer mafya bir siyasetçiyi besliyorsa her ay en az 100 bin dolar para kazanıyordur. Saray'da tam bir bizans entrikaları var. Mafya, yeraltı örgütleri çarşaf çarşaf açıklama yapıyorlar. Herkes dikkatle izliyor. Niçin? Devlet saydam olmadığı için. Bir yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa orda sorun var demektir. İktidarda sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarı olur. Bütün dünya bizimle dalga geçiyor.

"Türkiye'yi uyuşturucu cennetine çevirdiler"

Para için satmayacakları hiçbir şey yoktur. Türkiye'yi uyuşturucu cennetine çevirdiler. Büyük miktarda yakalanan uyuşturucular var. Kişiler belli, kurumlar belli bir cumhuriyet savcısı bile dava açamıyor. Milyar dolarlık uyuşturucu ticareti yapıyorsun, el üstünde tutuluyorsun iktidar sahipleri tarafından. Çünkü onların deyimiyle kekleniyorlar. Para veriyorlar. Memleket yangın yeri, Saray'a bak, sanki memlekette hiçbir şey yok. Ağzını açıp tek bir kelime etmiyor. E mafyadan izin alacak. "Bunu şimdi konuşmayayım, benim sırlarım da açığa çıkar mı çıkmaz mı?

"Devleti mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır"

Bu ülkede bir barolar birliği vardı değil mi? Savunmayı temsil ediyor değil mi? Nerede? 128 milyar dolar gibi o da arazi. Eğer Erdoğan, her şeyin sorumlusu benim diyorsa devleti mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur.

"Er meydanında bekliyorum seni, zaman sandık zamanıdır"

Eski tartışmalara, olumsuz siyasete dur demeye hazır mısınız? Sarılmaya, barışmaya, insanlarımızı birleştirmeye hazır mısınız? Daha çok demokrasiye, şefkate hazır mısınız? Vakit, bu iktidara veda etme vaktidir. Hadi Erdoğan, vakit tamam, seçim zamanıdır şimdi bu zaman. Allah'ını seversen seçimden kaçma. Er meydanında bekliyorum seni, zaman sandık zamanıdır, milletten korkma. Gel kardeşim, seçimi yap, sandığı koy. Devleti namusuyla birlikte aydınlığa çıkaralım, sözüm sözdür, bunu yapacağım.