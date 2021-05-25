Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılıyor: Bırakın gideyim

Fenerbahçe’de yıllık 3,5 milyon avro alan Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu’nun hoca olarak kalması durumunda gitmek istediğini söyledi.

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Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ikilemi var. Kalitesi tartışılmaz olan ancak Emre Belözoğlu döneminde kulübeye demirleyen Brezilyalı futbolcunun iki sezon daha mukavelesi bulunuyordu. Adı bazı kulüplerle anılan ve en ciddi teklifin Flamengo’dan olduğu öğrenilen sarı lacivertli oyuncu yönetime bir şart sundu. Gustavo, yıldızının pek barışmadığı Emre Belözoğlu’nun yeni sezonda da teknik direktör olarak kalması durumunda takımda kalmak istemediğini ve bu konuda anlayış gösterilmesini talep etti.

6 milyon avroya gelmişti

Türkiye gazetesinin haberine göre; Marsilya’dan 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan ve yıllık 3,5 milyon avro kazanan orta saha oyuncusunun iki sezon daha mukavelesi bulunuyor. Her ne kadar garanti ücreti olsa da sambacının rahatsızlığı sürekli forma giyememesi ve kulübeye demirlemiş olması. Otuz üç yaşındaki oyuncu on birde forma giyebileceği bir takım istiyor. Ki, Flamengo’nun teklifi de Gustavo’ya cazip geliyor. Ali Koç yönetimi ise Belözoğlu ile devam edilmese bile yüksek maliyetten dolayı Brezilyalının ayrılığına sıcak bakıyor.