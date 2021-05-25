Fenerbahçe ve Beşiktaş Serdar Dursun için kapışıyor

Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta sezonu gol 27 gole kral olarak tamamlayan Serdar Dursun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04'ü peşine taktı.

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Bundesliga 2 takımlarından Darmstadt'ta sezonu gol 27 gole kral olarak tamamlayan Serdar Dursun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04'ü peşine taktı.

29 yaşındaki futbolcuya bu iki kulübün yanı sıra Hamburg, Union Berlin ve Schalke 04 de teklif yaptı. Sözleşmesi sona eren Serdar kesin kararını 10 gün içinde verecek. Attığı 27 golü 6 da asistle süsleyen Serdar Dursun konusunda özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok istekli olduğu öğrenildi. Türk yıldız da ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre; Şenol Güneş tarafından Milli Takım'a alınmaması büyük tartışma yaratan Serdar Dursun, 2016 yılında Karagümrük'ten Almanya'ya giderek bir bakıma kaderini değiştirdi.