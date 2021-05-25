Bu kez Euro rekor kırdı! Tunç Şatıroğlu: Altın fiyatları bir iki gün içinde hızla yükselecek

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Euro güne yüzde 0,5 artışla başlayarak 10,32 liraya kadar çıktı ve tarihi rekorunu kırdı. Dolar tekrar 8.40 seviyesini aştı. Gram altın 508 liradan işlem görüyor...

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Euro güne yüzde 0,5 artışla başlayarak 10,32 liraya kadar çıktı ve tarihi rekorunu kırdı. Euro ABD doları karşısında da son 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 1,22'ye yükseldi. Euronun TL karşısındaki rekorunda ise bu durum etkili oldu. Euro daha önce 14 Mayıs'ta 10,30 ile rekor tazelemişti.

Haftanın ilk günün 8,40'ın altında sakin bir gün geçiren dolar/TL, bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Yeni haftanın ilk saatlerinde 8,40'ın altına geriledikten sonra dün, gün boyu 8,38 civarında dengeli bir seyir izleyen dolar/TL, bugün 8,38-8,40 bandında değerleniyor.

Altında son durum ne?

Altının os fiyatındaki yükseliş gram altın tarafına da yansıyor. Uzmanların düşüş beklediği gram altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Gram altın 508 liradan işlek görürken, çeyrek altın 831 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 3 bin 316 liradan satılırken, ziynet altın 3 bin 315 lira seviyelerinde... Gümüşün 7 lira 46 kuruştan işlem görürken gümüşün ons fiyatı 27 dolar seviyesinde izliyor.

Altın fiyatları bir iki gün içinde hızla yükselecek

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme paylaştı. İşte Tunç Şatıroğlu'nun altın tahminleri...

- Altın bir süredir fazla çıkmıyor. Ancak düşüşler de alım fırsatı olarak görülüyor. Bir iki gün içinde yükselişin tekrar kaldığı yerden devam etmesini ve hızlanmasını bekliyorum.

- Gümüşün artışa geçmesi için yeniden altında yükselişlerin güçlenmesi gerekiyor. Prensip olarak başka analistlerin görüşleri hakkında yorum yapmıyorum. Herkesin görüşü farklı olur. Zaten ancak büyük bir felaket olduğu zaman herkes aynı görüşte olur (Demirbank ve Anayasa kitapçığı krizleri gibi). Başkasının analizine katılmasanız da saygılı olmalısınız.

- Benim söylememle hiçbir piyasa etkilenmez. Burada kendi görüşümü ücretsiz olarak açıklıyorum. Aklınıza yatmıyorsa takip etmezsiniz. Ancak hiç kimsenin benim canımı sıkma hakkı ve özgürlüğü yoktur. Var derseniz "ama ben hakaret etmedim yine de engellendim" dersiniz.