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Ianis Hagi'nin gönlü Galatasaray'dan yana

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade etti.

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Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'ı sevdiğini ve bir gün formasını giymek istediğini açıkladı. Digisport'a konuşan Ianis Hagi, "Galatasaray sevdiğim bir kulüp. Küçükken onunla büyüdüm, doğduğum yer orası. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama şu açık, bu kulübe bağlıyım. Galatasaray'da oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Ianis Hagi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul'da doğdu.

Romanya Milli Takımı forması da giyen genç futbolcunun bonservisi İskoç ekibi Rangers'ta.

Ianis Hagi bu sezon başında UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Rangers formasıyla Galatasaray'a karşı forma giymiş ve bir asist yapmıştı.

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