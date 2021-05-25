Meral Akşener'in Netenyahu benzetmesiyle ilgili eleştirilere yanıtı olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu'ya benzetmesiyle ilgili eleştirilere "Netenyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Çarpıttılar, ben çarpıtmayı da anlayışla karşıladım" diye yanıt verdiAbone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesine taziye ziyareti yaptı.
Uluborlu ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestonun hatırlatılması üzerine İYİ Parti'nin düzenli bir şekilde yükselen bir siyasi parti olduğunu belirtti.
"Ne söylediğim belli"
Saldırıların siyasi centilmenliğe sığmadığını aktaran Akşener, şunları söyledi:
"Netenyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Çarpıttılar, ben çarpıtmayı da anlayışla karşıladım. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var, nasıl cevap verecek arkadaşlar? Dolayısıyla hazır, 'Meral hanım bunu dedi.' Benim ne dediğim ortada, sonuç itibarıyla 'çarpıtalım' dediler. İyi, oldu dedik, çarpıtsınlar bakalım arkadaşlar. Cevap vermesi gereken sorular var. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. Çünkü İkizdere'deki insanlardan bir saygısızlık, çirkin bir tavır görmedik. Allah onlardan razı olsun. Aynı şekilde Çayeli'nde de bir şey görmedik. 25-30 kişilik bir grup durduğu yerden bağırdı. Bu neyi gösteriyor? Bu, cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında ezilmenin tezahürü. O soruların cevaplarını vermeliler ki vatandaşın dediklerini duyabilsinler. Onun için, bunlar olur. Ama siyasi rekabetin centilmenlikle olmasında büyük fayda var."
Olayla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu Akşener, "Rize'deki hadiselerle ilgili yok ama küfür edenlere karşı Allah'ın emri, herkesi mahkemeye veriyorum. Küfreden herkesi... O ağır eleştiriye falan girmez." şeklinde cevapladı.
Akşener ne demişti?
Akşener, geçtiğimiz hafta partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bildiğiniz üzere, mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun, yeni bir hükûmet kurmasına imkân vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükûmeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükûmet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı."