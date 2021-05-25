Meral Akşener'in Netenyahu benzetmesiyle ilgili eleştirilere yanıtı olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu'ya benzetmesiyle ilgili eleştirilere "Netenyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Çarpıttılar, ben çarpıtmayı da anlayışla karşıladım" diye yanıt verdi

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden, partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesine taziye ziyareti yaptı.

Uluborlu ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Rize ziyareti sırasındaki protestonun hatırlatılması üzerine İYİ Parti'nin düzenli bir şekilde yükselen bir siyasi parti olduğunu belirtti.

"Ne söylediğim belli"

Saldırıların siyasi centilmenliğe sığmadığını aktaran Akşener, şunları söyledi:

"Netenyahu ile ilgili ne söylediğim belli. Çarpıttılar, ben çarpıtmayı da anlayışla karşıladım. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri var, nasıl cevap verecek arkadaşlar? Dolayısıyla hazır, 'Meral hanım bunu dedi.' Benim ne dediğim ortada, sonuç itibarıyla 'çarpıtalım' dediler. İyi, oldu dedik, çarpıtsınlar bakalım arkadaşlar. Cevap vermesi gereken sorular var. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. Çünkü İkizdere'deki insanlardan bir saygısızlık, çirkin bir tavır görmedik. Allah onlardan razı olsun. Aynı şekilde Çayeli'nde de bir şey görmedik. 25-30 kişilik bir grup durduğu yerden bağırdı. Bu neyi gösteriyor? Bu, cevap verilemeyen soruların ağırlığı altında ezilmenin tezahürü. O soruların cevaplarını vermeliler ki vatandaşın dediklerini duyabilsinler. Onun için, bunlar olur. Ama siyasi rekabetin centilmenlikle olmasında büyük fayda var."

Olayla ilgili herhangi bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu Akşener, "Rize'deki hadiselerle ilgili yok ama küfür edenlere karşı Allah'ın emri, herkesi mahkemeye veriyorum. Küfreden herkesi... O ağır eleştiriye falan girmez." şeklinde cevapladı.