Devlet Bahçeli'den Sedat Peker çıkışı! Süleyman Soylu'ya tasma takmaya hiçbir alçağın gücü yetmez

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. İçişleri Bakanı Soylu, yalnız değildir. Hiçkimse Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

- Bin yıldır varlığımızı sürdürüyoruz. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihin hiçbir döneminde sükûnet bulmadığının farkındayız. Bilek güreşlerine eklemlenen hakimiyet ve hükümranlık mücadelelerinin üzerindeyiz. Sıcak veya soğuk çatışma ya da gerilim dinamiklerinin ağırlık merkezindeyiz

Organize suç örgütü tartışmaları

- Dünyanın gözü her zaman üzerimizdedir, her dönemde tüm hakikatler bize çevrilmiştir. Maruz kaldığımız muhtelif sorun başlıklarını ele alırken, tarih şuurunun rehberliğiyle kararlarımızı somutlandırmalıyız. Her zaman resmin büyüğünü görmeye odaklanmalıyız. Türkiye'nin çevresindeki sinsi kuşatma sertleşmektedir. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye'dir. Amaç Türkiye'nin itibarını lekelemektir.

''İP'in başkanı ateşle oynamıştır''

- İP Başkanının bile bile inadına yapar gibi toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize ziyareti anlaşılıyorki baştan ayağı tasarlanmış. Esnaf geziyorum diyenler esnafa tekme tokat musallat olmuştur, İP'in başkanı ateşle oynamış, 1959 Uşak olaylarında oluğu gibi şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır.

Meral Akşener'in Rize ziyareti

- Asıl bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır.

''Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır''

- Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, 'yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır. Allah'ın izniyle Kandil'e bayrağı dikeceğiz ya işte bunun için çıldırıyorlar.

''Hiç kimse içişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek''

- Boyun eğmediğimiz için deliye dönüyorlar, açık kolluyorlar. Hiçkimse Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Konu devletimizin saygınlığıdır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirmek müfteriliktir. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. İçişleri Bakanı Soylu, yalnız değildir.

''CHP yönetiminin siyaseti ayıplıdır, ahlaksızdır''

- Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir. Her nifak ve dedikoduya can havliyle saldıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir. Devletimizin, hükümetimizin yanındayız, Cumhur İttifakıyız. Söz konusu olan Türkiye'dir devletimizin bekasıdır.