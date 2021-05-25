BIST 1.453
DOLAR 8,40
EURO 10,31
ALTIN 508,75
HABER /  DÜNYA

Mali'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı ve Başbakan gözaltına alındı

MALİ’de Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak Kati askeri kampına götürüldü.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali’de askeri cuntaya, gözaltına aldıkları Ndaw ve Ouane’yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

AB Liderler Zirvesi'nde ülkenin liderlerinin "kaçırılması" kınanarak derhal serbest bırakılmaları talep edildi. AB'nin Mali'deki geçiş sürecini engelleyen siyasi ve askeri yetkililere yaptırım uygulamaya hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyardı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kuruldu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında emekli kurmay albay olan Bah N'Daw yemin ederek resmen göreve başladı.

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) Mali’deki devam eden darbe girişimini kınadı.

CEDEAO'nun Twitter hesabından yayımlanan ortak bildiride, iki kuruluşun Mali’de devam eden darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Bildiride, gözaltına alınarak Kati askeri karargahına götürülen Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da sapık hırsız ifşa oldu! Kadınların iç çamaşırlarını kesip özel bölgelerini izledi
Türkiye'nin en yükseği olacak! Artvin'de 150 yılda 7. kez taşınacak
700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta ekipler aşıdan korkan 76 yaşındaki kadını ikna etti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Sedat Peker'e yalanlama! 'Venezuela'dan 1 gram peynir ithal etmedik'
Cristiano Ronaldo'dan ayrılık sinyali! Juventus için veda paylaşımı
8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek! Bakan Kasapoğlu duyurdu
Galatasaray'ın kiralık aşkına elveda, hedefte iki yerli isim var
Oltulu vatandaş 'ilk defa şahit oluyorum' dedi felaketi gösterdi
SES'e operasyon! Yöneticiler ve üyeler polis tarafından gözaltına alındı
Covid-19'da normalleşme için 2 kritik tarih! Aşıya pozitif ayrımcılık geliyor
Yorumlar