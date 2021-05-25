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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Sedat Peker'e yalanlama! 'Venezuela'dan 1 gram peynir ithal etmedik'

Demirören Haber Ajansı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarıyla ilgili, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

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AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım'ın, oğlu Erkam Yıldırım'a ilişkin yaptığı "Aralık ayında Venezuela'da ihtiyaç sahiplerine maske ve ve birtakım malzemeler götürdü." açıklaması sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarıyla ilgili kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

'2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir'
Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi. 

Sedat Peker ne demişti?
Sedat Peker, 7. videosunda, kokain ticaretiyle ilgili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a işaret etmişti. Peker ortaya attığı bu iddiayla ilgili "Bu kokainle ilgili hikayenin gerçeğini anlatayım. Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu, en son 4 ton 900 kilo geçen sene 9 Haziran’da yakalandı. Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım Bey. Evet... Bu senenin başında ocak ayında gitti, 4 gün kaldı, şubat ayında gitti, 4 gün kaldı. Karakas Limanı var Venezuela’nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor ancak konteyner gemileri Dominik Cumhuriyeti üzerinde durma yapıp o şekilde devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Binali Yıldırım'dan açıklama
Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya gidip uyuşturucu trafiği organizasyonunda yer aldığına ilişkin iddiaya cevap veren Binali Yıldırım şöyle konuşmuştu:

* Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakaret, en büyük yanlışlıktır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa ‘çamur at, izi kalsın’ türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir.

* Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir.

“O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı”
Oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’ya resmi ziyaretle gitmediğini de belirten Binali Yıldırım, “O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu gerçek dışıdır. Yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir” dedi.

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