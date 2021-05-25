İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Artık zorunlu oldu Ticaret Bakanlığı yazı gönderdi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

8 yaş kriteri

Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, “İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir” denildi.

Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.

Güvenli kullanım

Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor.

Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların “makyajlanarak” sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor. Öte yandan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım-satımlar durmuştu. 17 günlük süreçte ikinci el otomobil galerileri kapılarına kilit vururken ellerindeki araçları satmak için telefonla destek vermeye devam etmişlerdi.

Fiyatlarda hareketlilik devam ediyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle distribütörler fiyatları yukarı çekerken ikinci el otomobillerde de yaz aylarının gelmesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle izole seyahat etmek isteyenlerin sayısının artması bekleniyor.

Sıfır otomobil sınırlı sayıda geliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan çip sorunu nedeniyle sıfır otomobil üretimleri durma noktasına geldi. Bazı markalar fabrikalarını kapatırken bazıları da sınırlı sayıda üretim yapıp bayilerine gönderiyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre çip tedariği sorununun devam etmesi halinde fiyatlarda yükseliş beklentisi de oluştu.

Noterler açıktı ama ekspertizler kapalıydı

İstanbul Bağcılar’da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, tam kapanmada noterlerin hizmet verdiğini ancak galericilerin ekspertiz raporu alamaması nedeniyle araç satışı yapamadığını söyledi.

Halıcı “Tam kapanma sürecinde oto galeri sitemizde birkaç dükkan açıktı. Bir çok galeri sahibi dükkanını açmadı. Tam kapanmadan önce de durgunluk vardı. Tam kapanma olmadan satışların hızlanacağını düşündük ama gerçeğe dönüşmedi. Tam kapanma sürecinde telefonlarımız hiç çalmadı” dedi.

Fiyatlar artıyor

Çip krizi ve döviz kurlarında oluşan hareketlilik nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el otomobillere de yansıdığını söyleyen Halıcı “Sıfır otomobil fiyatları arttıkça ikinci el otomobillerde de fiyatlar artıyor. Biz sattığımız araba yerine yeni arabayı galerimize koymak için çabalıyoruz. Fiyatların sakinleşmesi bizim için de vatandaş için de en iyisi ancak yükseliş trendi devam ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl gibi fiyatlarda hızlı artışların olacağını düşünmüyorum.

Vatandaşlar ikinci elde orta sınıf otomobil tercih ediyor. 150-160-170 bin lira bandında olan otomobillerin satışı hızlı gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu.

Senetli satışlarda faiz bankadan daha düşük

Taşıt kredi faizlerinin yüksek olduğunu ve vatandaşların yüksek maliyete katlanmak istemediğini belirten Halıcı “Vadeli satış yapan galericiler daha uygun faiz sunuyor.Bir miktarını peşin verip geri kalanı taksite bölüyorlar. Senetle satış yapılmış oluyor. Ancak bankaların uyguladığı vadecilerinkinden daha yüksek durumda” dedi.

Taşınma için 31 Temmuz’a kadar süre verildi

Şehir içinde apartman altındaki, organize olmayan site dışında kalan galerilere ilişkin olarak 31 Temmuz’a kadar süre verildiğini açıklayan Halıcı sözlerine şöyle devam etti:

“31 Temmuz’a kadar belediyeden izin aldılar. 31 Temmuz’a kadar ya bulundukları yeri şartlara göre düzenleyecekler ya da şartlara uygun dükkana taşınacaklar. Şartlar sağlanmazsa cezai müeyyide uygulanması bekleniyor”