Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar verildi!

Yeni sezonda şampiyonluk için kolları sıvayan Fenerbahçe, Mesut Özil'e takımın liderliğini verecek.

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Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları bir bir masaya yatırılmaya başlanırken Mesut Özil'i motive etmek için de kollar sıvandı. 2021-22 sezonunda takımın lideri olması hedeflenen Mesut Özil'e, geçen yıl Samatta'nın giydiği 10 numaralı forma ile kaptanlık pazubandı ve takım liderliği verilecek.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; antrenman ve maç eksikliği yüzünden geçtiğimiz sezon istediği performansa ulaşamayan dünya yıldızı Mesut Özil'i yeni sezonun en büyük transferi olarak gören Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncuyu yeniden dünya vitrinine çıkartmak için kolları sıvıyor.

Arsenal'de futbolsuz geçen koca bir sezonun ardından geldiği Fenerbahçe'de kendini toparlaması için yeterli zamanı bulamayan Mesut Özil yaşadığı ağır sakatlık sonrası sadece 10 maçta forma giyebilmiş ve 1 asistte kalmıştı.

Mesut Özil'in futboldan çok uzun süre ayrı bırakıldığını, eski formunu yakalamasının zaman alacağını belirten Fenerbahçe teknik heyetinden önemli bir isim, "Bir futbolcu iki hafta dahi antrenman yapmasa bunun geri dönüşü için en az bir ay gerekiyor. Mesut bir yıl maç yapmamış bir isim. Bu yüzden onun Fenerbahçe'de gerçek anlamdaki ilk sezonu 2021-22 sezonu olacaktır" dedi.

Topuk Yaylası kampında yapılacak yükleme ve kondisyon çalışmalarından sonra sezona başlayacak Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin yeni transferi olacağını belirten teknik yetkili "Bir sakatlık yaşamazsa Mesut tek başına hem Fenerbahçe'yi sırtlar hem de Süper Lig'in marka değerini arttıran isim olur" dedi.

Arsenal'de 182 maçta 36 gol, 61 asiste ulaşan, Almanya formasıyla Dünya Kupası kaldıran Mesut Özil'in de yeni sezonu yeniden çıkış sezonu olarak gördüğü öğrenildi.