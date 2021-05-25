Beşiktaş ve Galatasaray'a dev rakipler! İşte muhtemel eşleşmeler

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile lig ikincisi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Süper Lig'de sezonu Beşiktaş lider tamamladı. 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Devler Ligi'ne gruptan katılması kesinleşti. Süper Lig ikincisi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme biletini aldı. Hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

2020/21 sezonunda Süper Lig ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor.

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için muhtemel rakiplerin bazıları belli oldu: PSV Eindhoven, Celtic ve Midtjylland - Kopenhag \ Sparta Prag \ Rapid Wien.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön eleme turundan da katılma şansı var. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından play-off turuna yükselmeye çalışacak.

Temsilcimizi 3. ön eleme turunda bekleyen rakipler; Benfica ve Shakhtar Donetsk, Spartak Moskova, Monaco ve Genk.

Beşiktaş kaçıncı torbada

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanan Beşiktaş’ın kuradaki torbası da kısa süre içinde netleşecek. Son 5 sezona göre 49.000 puanı bulunan Siyah-Beyazlılar, büyük olasılıkla kuraya 4. torbadan girecek. Ancak Avrupa’da kalan son maçların ışığında temsilcimizin az da olsa 3. torba şansı bulunuyor.

Beşiktaş'a dev rakipler

Torba'dan Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting; 2. torbadan Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilla; 1 veya 2. torbadan Chelsea ile Manchester United.