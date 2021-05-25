Ali Babacan fena yakalandı 8 Ocak 2018 tarihini unuttu

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı olmayınca Erdoğan'ın adaylığı için imza veren Ali Babacan'ın eleştirilere karşı savunması tartışma konusu oldu. Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin MHP'nin cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu söylediği 8 Ocak 2018 tarihli basın toplantısını yazdı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olması izin yürütülen çalışmaların tam göbeginde olduğunu itiraf etmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Abdullah Gül'ün aday olmayacağının kesinleştikten sonra Erdoğan için imza verdiğini söyleyen Babacan'ın savunması, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin tepkisini çekti. Selvi kronolojik olarak o dönem yaşananları ve açıklamaları köşesine taşıyarak Babacan'ı yalanladı.

Ali Babacan eleştirilere bu yanıtı verdi

Babacan, kendini kurtarmak için, “Birinci tercihim olmadığı için ikinci tercihime destek vermiş oldum. Propaganda aygıtı, yalan söylüyorlar. Erdoğan’ın adaylığı 3 Mayıs’ta. Gül’ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan’ın adaylığını desteklemiş oldum” diyor. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediği için son düğme de yanlış ilikleniyor. Çünkü bu söylediği de doğru değil.

Gül aday olmadığını 28 Nisan'da söyledi

Abdullah Gül, ortak cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen temasların varlığını doğrulayan ancak bunun başarılı olmadığını ilan eden açıklamasını ne zaman yaptı? 28 Nisan 2018 tarihinde.

Bahçeli 8 Ocak'ta ilan etmişti

Erdoğan’ın adaylığına 3 Mayıs’ta imza verdiği için Babacan kendince bir çıkış yolu buluyor. Ama hem Bahçeli, hem Davutoğlu onu doğrulamıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak 2018 tarihinde, bir basın toplantısı düzenleyip MHP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını, ittifak olsa da olmasa da cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.

24 Nisan'da tekrar

Bahçeli belki duymayanlar olabilir diye 24 Nisan 2018 tarihinde bu kez de resmi Twitter hesabından,“Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır” diye açıklama yaptı.

Ali Babacan duymadı mı?

Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır” açıklamasını MHP milletvekilleri duyuyor, AK Parti milletvekilleri duyuyor, muhalefet duyuyor, Türk halkı duyuyor. Mısır’daki sağır sultan bile duyuyor. Bir tek Ali Babacan duymuyor. Oysa ilk önce Babacan’ın duyması lazım. Çünkü AK Parti’nin milletvekili. Önce o duymalı. Çünkü Abdullah Gül’ü kime karşı ortak aday çıkaracaktınız?

Başka aday var mıydı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan varken, AK Parti’nin başka bir cumhurbaşkanı adayı konuşuldu mu? Ali Babacan düpedüz aklımızla alay ediyor. Hem de nasıl...

Davutoğlu Babacan'ı yalanlıyor

Babacan, kronolojik olarak üç büyük yalan iddiasında bulunuyor ya. Ben o dili kullanmayı tercih etmiyorum. Ama kronoloik, mronolijik değil, Davutoğlu düpedüz Babacan’ı yalanlıyor. “Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek Sayın Gül’ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine, Cumhurbaşkanı’na raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti içindeyken bunları dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani Sayın Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim” diyor.