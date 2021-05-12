Abdullah Gül adına 'ortak aday' temaslarını Ali Babacan yürütmüş! İki görüşmede de var

DEVAPartisi lideri Ali Babacan'ın Abdullah Gül çıkışıyla 'siyasi ikiyüzlülüğünü ifşa etmesi siyasetin bir numaralı gündemi oldu. Babacan'ın, Millet İttifakı'nın ortak adayı olması için görüşmeleri Abdullah Gül adına yürüten kişi olduğu ortaya çıktı. Babacan, Hem Kemal Kılıçdaroğlu, hem de Temel Karamollaoğlu'nun teklif yaptığı masada üçüncü kişiymiş...

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Ali Babacan'ın, "Abdullah Gül'e ortak adaylık görüşmelerinin tam göbeğindeydim" itirafı olay oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın o görüşmelerdeki rolünü yeni ayrıntılarla gözler önüne serdi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümleri...

İki liderin teklifinde de masadaki üçüncü kişiydi

Temel Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül’e cumhurbaşkanı adaylığı teklifini ilettiği görüşmede ikisi dışında biri daha vardı, Ali Babacan. Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’e ortak cumhurbaşkanı adaylığını götürdüğünde ikisi dışında biri daha vardı, o da Ali Babacan.

Ankara'daki pazarlıklarda Gül'ü temsilen o vardı

İki liderin ziyareti, Gül’ün İstanbul Maslak’taki ofisinde gerçekleşti. Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara’da Amerikan Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nde eski bir milletvekilinin ofisinde yürütülen temaslara ise Gül’ü temsilen Ali Babacan katılmıştı.

Abdullah Gül'den sonraki birinci kişiydi

Ali Babacan kendi deyimiyle tam da bu işin “göbeğinde” yer almıştı. Hatta Abdullah Gül’den sonraki birinci kişiydi. Ali Babacan, bu temasları yürütürken AK Parti Ankara Milletvekili sıfatını taşıyordu. Babacan, 2018 seçimlerinden 13 ay sonra 8 Temmuz 2019 tarihinde AK Parti’den istifa etti.

Bir yandan görüşme yapıyor bir yandan da...

Bir yandan Erdoğan’ı tasfiye planının başında yer alıyor, Erdoğan’a karşı muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday çıkarma projesini yönetiyor, diğer yandan da Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı gösteren teklifin altına imza atıyordu. Bu kadarına pes... Bunun tek bir adı var, o da siyasi ikiyüzlülük.

İkisinin de yaldızları fena döküldü

Bu gerçeğin kendi ağzından itiraf edilmesi üzerine Ali Babacan’ın imajı sarsıldı. Siyasi etik sözünü ağzından düşürmeyen Babacan’ın siyasi ahlaksızlık yaptığı ortaya çıktı. İnandırıcılığı darbe yedi. AK Parti’ye zarar vermesi için Ali Babacan’ı “siyasetin yeni yıldızı” ilan eden Kılıçdaroğlu’nun yıldızının makyajı döküldü. Gerçek yüzü ortaya çıktı.