İsrail'in cehennem gecesi! İntifada yayılıyor

İsrail'in önceki gün başlattığı Filistinlilere yönelik sivil katliamı bardağı taşırdı. İşgal altındaki Lod şehrinde, Filistinliler ile Yahudiler arasındaki gerginlik yerini intifadaya bıraktı. Lod Belediye Başkanı şehrin Filistinlilerin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

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İSRAİL'in son iki gündür Filistinlilere yönelik başlattığı sivil katliamlar Lod şehrinde yerini savaşa bıraktı. Yahudiler ile Filistinliler arasında sokak savaşı yaşanırken Lod kentinde olağanüstü hal ilan edildi. Belediye Başkanı kontrolü tamamen kaybettiklerini açıkladı.

Olağanüstü hal ilan edilen Lod kentinde gösteriler sürüyor. Alınan bu kararla, İsrail'de 1966'dan bu yana ilk kez güvenlik gerekçeli 'olağanüstü hal' ilan edilmiş oldu.

Şehit sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye, yaralı sayısı 220'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bugün saat 00.30'a dek süren saldırılar sonucunda 2 kişinin daha şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, 32 şehitten birinin kadın, 10'unun çocuk olduğu, yaralı sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Daha önce Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit sayısının 30, yaralı sayısının 203 olduğu bildirilmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Netanyahu, ateşkese varılması konusunda Mısır'dan yardım talep etti

Rai el-Youm gazetesinin genel yayın yönetmeni Abdulbari Atvan'ın iddiasına göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinli gruplar ile ateşkese varılması konusunda Kahire'den sürece müdahale talebinde bulundu.

BMGK, çarşamba günü acil toplanıyor

BMGK bugün yerel saatle sabah saatlerinde kapalı oturumda toplanarak İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinli ailelerin tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşecek.

BMGK, 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplandı ancak diplomatik kaynaklar ABD'nin itirazı üzerine herhangi bir adım atılamadığını bildirdi.

BM'den 'İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor' uyarısı

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in 'tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği' uyarısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Gazze'de şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a yükseldi, 203 kişi yaralandı'' denildi.