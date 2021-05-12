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Süper Lig'de zirvede dengeler değişti! Kim nasıl şampiyon olur?

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Süper Lig'in 41'inci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilip, Galatasaray'ın kazanmasıyla zirvede dengeler değişti. Ligde son haftaya girilirken kim nasıl şampiyon olur işte detaylar...

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Süper Lig'in 41. haftası geride kalırken şampiyon son hafta belli olacak. 42. haftada Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Beşiktaş ve Galatasaray 81, Fenerbahçe ise 79 puanda.

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?
Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş'ın şampiyon olması için rakiplerinin maçları da önemli rol oynuyor. Beşiktaş son maçını kazanırsa şampiyonluğa çok yaklaşacak ancak, Galatasaray'ın da genel averajda siyah beyazlı ekibi yakalamaması lazım.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Süper Lig'in 41. haftasında en karlı çıkan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması için mutlaka puan alması gerekiyor. Galatasaray kazanır ve rakipleri puan kaybederse şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Bu durumda siyah-beyazlı ekip genel averajda üstün.

Galatasaray'ın averajda öne geçmek için son hafta mutlaka yemeden 4 gol atması gerekiyor. Eğer genel averajda da durum eşitlenirse atılan gole bakılacak ve o durumda da Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mutlak kazanmak zorunda. beraberlik veya mağlubiyet durumunda sarı-lacivertli ekibin şansı kalmıyor.

Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise rakiplerinin mutlaka mağlup olması gerekiyor.

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