Sergen Yalçın Karagümrük yenilgisi sonrası konuştu: Kaybetmiş değiliz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Yalçın, 2'inci golün morallerini bozduğunu söyleyerek şampiyonluk için iddialı konuştu.

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bize yakışan bir görüntü olmadı. O yüzden üzgünüz. Cumartesiye hazırlanacağız. Enteresan bir gün oldu. Bir tek Galatasaray kazandı. Futbol bu, böyle şeyler insanların başına geliyor.

Sezon bittikten sonra konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bittikten sonra her şeyi konuşuruz.

"Allah kısmet ederse şampiyon oluruz"

Hakemler ile ilgili, üzgünüz. Ülke futbolunun neden gelişmediği çok açık. Türk futbolu çok geride. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah kısmet ederse şampiyon oluruz.

Allah kısmet ederse, şampiyon oluruz. 10 kişiyken yediğimiz 2. gol ve verdiğimiz dağınık görüntü bizi çok üzdü.

Vincent Aboubakar oynamayacak. Oğuzhan Özyakup da oynamayacak. Sezon bitince konuşulacak çok şey var. Şu an şampiyonluk maçı var, hala hedefteyiz ve çok bir şey kaybetmiş değiliz. Sezon bitince konuşuruz