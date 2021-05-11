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Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi

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2021 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınarak Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildiği iddia edildi.

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Sky Sports'un haberine göre, İngiliz hükümetiyle görüşmeler yapan UEFA, finali Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verme kararı aldı. UEFA'nın aldığı kararı 24 saat içinde duyurmaya hazırlandığı kaydedildi. Estadio do Dragao'da yapılacak finalde 11 bin seyircinin de tribünlere alınacağı bildirildi.

Oyunculara muafiyet yok; Karantina
Türkiye, İngiltere tarafından 'kırmızı listeye' alındığı için Şampiyonlar Ligi finaline gidecek futbolcuların, idarecilerin ve futbolseverlerin hükümet tarafından belirlenecek bir otelde 10 gün kalması gerekiyordu. İngiliz hükümeti, bu kuralda bir muafiyet tanınmayacağını UEFA'ya aktardı. UEFA, bu durumun EURO2020'de de forma giyecek birçok oyuncunun finalde oynayacak olmasından ötürü sıkıntıya girdi.

"Kuzu kuzu gelecekler"
Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiaları sonrasında, "Manchester City ve Chelsea, kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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