İstanbul'da vaka sayısında büyük düşüş yaşandı

Türkiye'de tam kapanma sonuç verirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkimn evindiren gelişmeyi duyurdu.

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Bakan Koca yaptığı açıklamasında, ''İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.'' ifadelerini kullandı.