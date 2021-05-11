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Antalya'da ölümün böylesi... Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı

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ANTALYA'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptı. Talihsiz adam duvarla otomobil arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kaza, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen 07 ADE 615 plakalı otomobilin sürücüsü Sevinç K.Ç. (32), kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı, bu sırada kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel’e (32) çarptı.

Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde hayatını kaybetti. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel’in cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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