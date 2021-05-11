Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday

Lille forması giyen Burak Yılmaz, Fransa'da sezonun futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

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Fransa Ligue 1'in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille'de Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1'de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi.

Lille'in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor

Paris Saint-Germain'den Neymar ve Mbappe, Lyon'dan Memphis Depay ve Monaco'dan Wissam Ben Yedder'le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz'ın Lille'in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

Lille taraftarı yine 'Burak' dedi

Öte yandan Lille, Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, taraftarlar tarafından nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.