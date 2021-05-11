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Ali Erbaş: Kudüs için ortak eylem planı hazırlamalıyız

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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil bütün Müslümanların hatta insanlığın ortak meselesidir. Şimdi insanlığın ortak değerlerini temsil eden Kudüs için tüm insanlığı harekete geçirecek etkili söylem geliştirmeli, ortak eylem planı hazırlamalıyız" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Müslüman ülkelerin diyanet işleri bakanları, başkanları ve başmüftüleriyle Mescid-i Aksa ve Kudüs gündemiyle 'Acil Kudüs Toplantısı' düzenlendi. Çevrim içi toplantıda konuşan Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalıştığını, masum Müslümanlara saldırdığını söyledi. Erbaş, "İnsanlığın mirası yok edilmektedir. Peygamberlerin hatırasına hayasızca müdahale edilmektedir. Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin sembol şehri talan edilmektedir. Mescidin harimi ismeti ihlal edilmektedir. Müslümanların izzet ve onuru çiğnenmektedir. İslam'ın ilk kıblesine savaş açılmaktadır adeta" dedi.

Kudüs'ü işgal edenlerin, bu cesareti İslam toplumlarının dağınık görüntüsünden aldıklarının altını çizen Erbaş, "Bugün Müslümanlar olarak hep beraber ciddi ve köklü bir muhasebe yapmak zorundayız. Ümmeti zayıflatan ve dağınık gösteren faktörleri kapsamlı olarak düşünmek zorundayız. Bugün artık slogan atmak, ağıt yakmakla yetinemeyiz. Çözüme dair müşahhas, kalıcı ve gerçekçi adımlar atmak zorundayız" diye konuştu.

'Etkili söylem geliştirmeliyiz'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam dünyasında bütün yürekleri birleştirecek çalışmalara hız verilmesi gerektiğini belirterek, "Kudüs bilincini en güçlü hale getirmeliyiz. İşgalcilerin zulümlerini tüm dünyaya ifşa etmeliyiz. Zira bugün tüm insanlık işgale karşı çıkmakla ve Kudüs'ü savunmakla yükümlüdür. Yani Kudüs topyekun insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Kudüs, İslam ümmetinin iman ve kardeşlik imtihanıdır. Kudüs, sadece Filistinlilerin ya da Arapların değil, bütün Müslümanların hatta insanlığın ortak meselesidir. Şimdi, insanlığın ortak değerlerini temsil eden Kudüs için tüm insanlığı harekete geçirecek etkili bir söylem geliştirmeli, ortak bir eylem planı hazırlamalıyız" dedi. 

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