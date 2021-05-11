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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Şehit ailelerine 2 günlüğüne yasak kalldırıldı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile Arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede, şehit ailelerinin arife günü ve bayramın ilk günü "tam kapanma" kısıtlamalarından muaf tutulacağını açıkladı. “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelgede, şehit ailelerinin, dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi. Genelgede şunlar kaydedildi:

- Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamaktır.

- Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

- Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

- Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

- Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

- Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

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