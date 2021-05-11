Tam kapanmada il il vaka durumu belli oldu! Vaka sayısı artan tek şehir Ardahan oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, tam kapanma sürecinde 80 ilde vaka sayıları azalırken, sadece bir şehirde vaka artışı yaşandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı. 100 bin kişide görülen Covid-19 vakaları 80 ilde azalırken, Ardahan'da arttı. Ülke genelinde vaka sayısı yükselen tek il olan Ardahan'daki artış 100 binde 4,16 olarak kayıtlara geçti
Haftalık verilere göre; İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 359.99, Kastamonu'da 340.08, Tekirdağ'da 318.48, Zonguldak'ta 309.37, Erzurum'da 303.58 oldu.
Haftalık verilere göre; Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 36.08, Adana'da 61.41, Mardin'de 62.36, Şanlıurfa'da 66.89, Van'da 71.95 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'da vakaların düşüş oranı belli oldu
Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.