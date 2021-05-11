Tam kapanmada il il vaka durumu belli oldu! Vaka sayısı artan tek şehir Ardahan oldu

Haftalık verilere göre; Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 36.08, Adana'da 61.41, Mardin'de 62.36, Şanlıurfa'da 66.89, Van'da 71.95 olarak kayıtlara geçti.