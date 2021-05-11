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Jan Olde Riekerink Türkiye'ye dönüyor

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Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 3. Lig takımı İskenderunspor'un başına geçeceği iddia edildi.

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Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Jan Olde Riekerink'le ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Hollandalı teknik adamın, 3. Lig takımı İskenderunspor'un başına geçerek yeniden Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.

58 yaşındaki çalıştırıcının geçtiğimiz akşam saatlerinde İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat'la bir araya gelmesi de dedikoduları iyice güçlendirdi. Riekerink son olarak Güney Afrika ekibi Cape Town City'de görev yapmıştı.

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