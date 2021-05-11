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Emre Belözoğlu Gustavo'yu sildi Okay Yokuşlu'yu istiyor

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Yaşı ve maaşından dolayı Luiz Gustavo'yu gözden çıkaran Emre Belözoğlu, orta saha bölgesi için milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu gözüne kestirdi.

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Sezon sonunun yaklaşmasıyla transfer gündemi hareketlenmeye başlandı. Büyük takımların sahadaki rekabetinin transfer sezonunda da yaşanması bekleniyor. Öyle ki gelen bilgilere göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında aynı yıldız isim var. Geçen sezonda  da transferler için çokça karşı karşıya kalan iki ezeli rakip bu transfer sezonunda da oldukça çetin bir mücadeleye girişecek.

Yokuşlu in, Gustavo out
Sabah'ın haberine göre; Emre Belözoğlu yönetimiyle birlikte gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun, yüksek maaş ve yaşı da göz önünde bulundurulduğunda sezon sonunda takımdan gönderilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Gustavo'dan boşalacak kadroya düşünülen isim ise transfer gündemine bomba gibi düştü. Sarı Lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ile bu sezonda da karşı karşıya gelecek. Öyle ki Fenerbahçe'nin peşine düştüğü ve Gustavo'nun yerine düşündüğü Okay Yokuşlu, Galatasaray'ın da transfer listesinde. 

İngiltere'den teklif bekliyor
West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Transferde Okay'ın ilk tercihinin Premier Lig ekiplerinden olduğu söyleniyor. Beklediği tekliflerin gelmemesi durumunda ise Yokuşlu'nun diğer alternatiflere yöneleceği gelen bilgiler arasında.

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