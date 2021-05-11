Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk: Gram altın 600 liraya aşar

Altında yükseliş trendi başladı. Mayıs ayına 471 liradan başlayan gram altın 491 liraya kadar yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi...

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons altında toparlanma devam ederken gram altın da döviz kurlarının etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması, koronavirüs pandemisine yönelik aşılamanın hızlanması ve birçok ülkenin normalleşmeye başlaması altın fiyatlarını destekler nitelikte hareket etmesini sağlıyor.

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Mayıs ayına 471 lira seviyesinden başlayan gram altın bugün itibarıyla 491.2 liraya kadar yükseldi. Son bir haftada gram altında kazanç yüzde 4 oldu. Şubat ayında gördüğü dip seviye olan 397 liraya göre ise kazanç yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Yıldırımtürk'ten bomba gram altın tahmini...

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı. Yıldırımtürk, Yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi. Yıldırımtürk altın fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

Dış piyasalar: Dış piyasadaki yükseliş altın fiyatlarına yansıdı. İlk çeyrek itibariyle 1700-1800 dolar civarında seyreden ons altın ikinci çeyrekte yükselişle geçti. ABD tahvil faizlerinin düşüyor olması, ABD dolarının da dış piyasalarda geriliyor olması altın fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Kripto para etkisi: Kripto paralarda ilk çeyrekteki yükseliş hız kesti ve regülasyonların gelecek olması altını desteklemeye başladı. Son yaşanan Thodex olayıyla tedirginlik arttı.

Jeopolitik etkiler: Dünya üzerinde jeopolitik gerginlikler altını destekler nitelikte. Rusya-Ukrayna, İngiltere-Fransa, Çin-Avustralya gibi ülkelerin arasındaki gerginlikler ons altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altında teknik seviyeler: 1792 dolar ons seviyeleri 200 günlük ortalamayı geçti ve önü açıldı. 1855 ve 1875 dolar seviyeleri direnç olarak bekleniyor. Zaman zaman yükselişler düzeltme satışları getirebilir. Gelecek ay itibarıyla 1900-1950 dolar seviyeleri ons altında bekleniyor.

Gramda 600 liraya... : Tam kapanmanın olduğu haftanın başında gram altın 470 liradan işlem görmüştü, 490 liraya yükseldi. Görünüm altın fiyatlarını 500 liraya tırmandırabilir. Geçen yılki gibi altın talebi olmadığını görüyoruz. Altın ithalatında düşüş var. Düğünlerle ilgili olarak yasaklar kalkarsa altın hareketlenir, o da sadece iç piyasayı hareketlendirir. Altın fiyatlarında yükselişin Eylül, Ekim ayında olacağını görüyorum. Ons altın 2000-2150 doları görebilir. Gram altın da 600 liraya doğru yükselebilir.