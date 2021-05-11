Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! 3 kulübü peşine taktı

Galatasaray’ın devre arasında West Bromwich Albion’a kiraladığı Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne, Premier Lig’de yarım sezon boyunca gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Abone ol

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formasını giydiği günden bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi olmuştu. Galatasaray'da geçirdiği dönemlerde farklı takımlara kiralanan Diagne, tam anlamıyla beklenen performansı verememişti.

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna da sarı-kırmızılı takımla giren Senegalli golcü, Ocak ayına kadar Galatasaray'da 19 maça çıktı ve toplamda 11 gol kaydetti. Önceki sezonlarına göre daha dikkat çekici bir performans ortaya koyan Diagne, devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı.

3 milyon Euro kiralama bedeliyle Premier Lig ekibine kiralanan Diagne, İngiltere'de gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı.

3 kulüp peşinde

West Bromwich Albion ile küme düşen Mbaye Diagne'nin yeni sezonda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu. Ancak İngiliz basınının köklü yayın organı Sky Sports, flaş bir iddia ortaya attı. Mbaye Diagne, performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Crystal Palace, Watford ve Brighton, Diagne ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın kasasına para girecek

Diagne'nin Premier Lig kulüplerinden teklif almasıyla birlikte Galatasaray'ın kasasına da yüklü miktarda bonservis bedeli girmesi bekleniyor.